VALİLİK: 2 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU Lice İlçesi'nde meydana gelen patlamada 2 askerin şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Teröristle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır ili Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcı basılması neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
(Görüntülü Haber) Lice'de PKK'dan bombalı tuzak: 2 asker şehit (1)
VALİLİK: 2 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU Lice İlçesi'nde meydana gelen patlamada 2 askerin şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Teröristle mücadele harekatı kapsamında...
01 Ağustos 2017 Salı 13:10
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