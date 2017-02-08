Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Mustafa Serraj'ı Cumhurbaşkanlığı Saray'ında kabul etti.
(Görüntülü Haber) Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serraj Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Mustafa Serraj'ı Cumhurbaşkanlığı Saray'ında kabul etti.
08 Şubat 2017 Çarşamba 23:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.