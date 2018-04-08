(Görüntülü Haber) Leylekler Ortaca'da

MUĞLA'nın Ortaca ilçesine, havaların ısınmasıyla birlikte leylekler gelmeye başladı. Başta kuş gözlemcileri olmak üzere hayvanseverler, kuş yoğunluğunun artmasını bekliyor. Orta ve Güney Afrika'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuk yapan leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ortaca gibi kuluçka dönemini geçirecekleri kentlere ulaşmaya başladı. Ortaca'da kuluçka zamanını geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp, sıcak bölgelere göç edecek. Leylekler, yuva için özellikle geçiş güzergahları Ortaca'nın Okçular Mahallesi'ndeki birçok baca, telefon ve elektrik direğinin tepesini mesken edinecek. Yaklaşık 35 günlük kuluçka dönemini geçirecek leylekler, seyir zevki yaratmaları nedeniyle başta hayvanseverler olmak üzere vatandaşın yüzünü güldürdü. Kuş gözlemcilerinin yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, leyleklerin görnütülerini çekmeden bölgeden ayrılmıyor. Ayrıca AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi gibi çeşitli kurumlar, tepe noktalara önceden kurulan, ancak kışın tahrip olan yapay yuvaları yeniliyor ya da yenisini yerleştiriyor. Leylekler için 120 dönümlük arazisinde çam ağaçlarını kullanarak 'Leylek Bahçesi' adlı yapay yuvalama alanı oluşturan hayvansever Ahmet Akgün, "Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Dalyan bölgesi leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yuvalarını yapabilecekleri yüksek ağaçlar, yapay yuvalar, beslenme ve yaşam alanları olan sulak alanların arttırılması sayesinde bölgedeki leylek popülasyonunun artacaktır" dedi. Bölgeye tatil için gelen yerli ve yabancı konuklar da leylekler için direkler dikip, üzerlerine yuva yapılmasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, İşletme sahibi Ahmet Akgün'e teşekkür etti.