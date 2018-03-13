Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Leylek dostu köy

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'un merkeze bağlı Muratgören köylüleri, her yıl Mart ayında gelen, baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını bakımdan geçiriyor. Muratgörenliler, baharın gelmesiyle köye dönen leyleklerin yuvalarını onarmaya...

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'un merkeze bağlı Muratgören köylüleri, her yıl Mart ayında gelen, baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını bakımdan geçiriyor.

Muratgörenliler, baharın gelmesiyle köye dönen leyleklerin yuvalarını onarmaya başladı. Köylüler, bu yıl erken gelen leyleklerin yuvalarının hazır olduğunu belirterek, yıllar önce boşalttıkları eski evlerini yuvalar olduğu için yıkmadıklarını söyledi. Kış mevsiminin bu yıl çok soğuk geçmemesi dolayısıyla leyleklerin köye daha erken geldiğini kaydeden Muratgören sakini Kayahan Oral, "Köylüler olarak 7'den 70'e hepimiz, leylekleri çok seviyoruz. Karın fazla yağdığı yıllarda leylekler, köye geldiklerinde etrafın karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çekiyordu. Biz de yuvalarına her gün yiyecek bırakıyorduk" dedi. 

Muratgören'de yaşayan Süleyman Korkmaz ise köydeki 65 konuttan yaklaşık 40'ının üzerinde leylek yuvası olduğunu belirtti. Leyleklerin, köyün neşesi olduğunu dile getiren Korkmaz, "Civarda 'leylek dostu köy' olarak anılıyoruz. Onlar, ailemiz gibi oldu" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314