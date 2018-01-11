(Görüntülü Haber) Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü (2)
11 Ocak 2018 Perşembe 21:08
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