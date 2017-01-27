Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandı Turunç, geçtiğimiz pazar günü Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan Turunç'un bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi. Şerif Turunç'un çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) LAV silahlı saldırılar; DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandı Turunç, geçtiğimiz...
27 Ocak 2017 Cuma 15:59
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