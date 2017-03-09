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(Görüntülü Haber) Lapseki'de ölü caretta bulundu

Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, kıyıya vurmuş ölü caretta caretta bulundu. Çardak Kum Adası Mevkisi'nde sahilde, dün akşam üzeri yürüyüş yapan balıkçı Mehmet Ali Kırcalar kıyıya...

Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, kıyıya vurmuş ölü caretta caretta bulundu. Çardak Kum Adası Mevkisi'nde sahilde, dün akşam üzeri yürüyüş yapan balıkçı Mehmet Ali Kırcalar kıyıya vurmuş bir caretta caretta olduğunu fark etti. Merak edip hareketsiz duran deniz kaplumbağasının yanına gittiğinde ölü olduğunu anlayan Kırcalar, diğer balıkçı arkadaşlarından yardım istedi. Jandarma eşliğinde gelen balıkçılar, 30 yaşlarında 35 kilogram ağırlığında, 60 santimetre boyundaki ölü carettayı sudan çıkardı. "Kum adası sahilinde gezerken büyük bir deniz kaplumbağası gördüğünü belirten Balıkçı Mehmet Ali Kırcalar (52) şunları söyledi: "Kıyıya vurmuştu ve çok bitkindi. Üzerinde herhangi bir darp ve yara izi yoktu. Kabuğunda ise midyeler çıkmıştı. Hemen diğer balıkçı arkadaşları aradım, onlar da jandarmaya haber vermişler. 30 yıllık balıkçıyım, bölgede ilk kez bu kadar büyük caretta caretta gördüm. Bulunduğumuz Kum Adası doğal SİT alanı. Balıkçı arkadaşlar Çanakkale Boğazı'nın kuzeyinde carettalar gördüklerini anlatıyorlardı. Ölmesine üzüldüm."

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