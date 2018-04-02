(Görüntülü Haber) Lale şenliğinde binlerce lale dağıtıldı

İSTANBUL, () - KARTAL Belediyesi, bu yıl 7'nci kez düzenlenen ve lalenin doğduğu yer olarak bilinen Kartal Soğanlık’ta "Lale Şenliği" düzenlendi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün, İstanbul'da lalelerin saraylara Soğanlık'tan götürülmesinden yola çıkarak geleneksel hale getirdiği Lale Şenliği'nde, bu yıl da vatandaşlara binlerce lale soğanı dağıtıldı. Şenliğe, Kartal'da yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dans gösterisiyle başlayan etkinlik Op. Dr. Altınok Öz'ün konuşmasıyla devam etti. "KARTAL SOĞANLIK İLÇESİ'NİN İSMİ LALE SOĞANINDAN GELİYOR" Op. Dr. Öz konuşmasında, "Soğanlık, Soğanlık adına sahip çıkıyor. Kartal Soğanlık’a sahip çıkıyor. Kartal laleye sahip çıkıyor. Buradan çıkan saraya giden , saraydan Hollanda’ya giden ve dünyanın Hollanda lalesi olarak bildiği, 100 milyar avroya yakın gelir elde ettiği soğanın, lalenin buradan çıktığını herkes algıladı bu geçen süre içerisinde. Soğanlık’ın adı soğan, sarımsaktan değil lale soğanından geliyor" dedi. Şenliğin sonunda vatandaşlara Lale soğanı dağıtıldı.