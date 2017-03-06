(Görüntülü Haber) Lahana tarlalarının kurtulmasının sevincini yaşadılar

KAYNARCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde lahana tarlalarında toplanan köylüler, bölgelerinde kurulması planlanan Makineciler İhtisas Organize Bölgesi'nin ÇED olumlu raporu için açtıkları davada, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin sevincini yaşadı. Kaynarca Güven Mahallesi'nde 3 bin 150 dönüm alana kurulması planlanan Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için köylülerin Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi'nde ÇED olumlu raporuna karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Lahana tarlalarında toplanan köylüler kararı sevinç içerisinde duyurdu. Köylüler, 'OSB'ye, topraklarımızın gaspına, Acarlar longozunun yok oluşuna, doğamızın kirlenmesine lahana aşkına hayır' yazılı pankart ile 'Lahana tarlasına OSB olmaz', 'Lahana sarması ye öyle karar ver', 'Toprağımıza suyumuza dokunma', 'OSB defol' gibi dövizler taşıdı. Basın açıklamasında, 11 Eylül 2014 tarihinde ÇED olumlu kararı ile bereketli tarım topraklarının ölüm fermanının verildiğini belirterek, şu açıklamada bulunuldu: "Biz bu fermanı kabul etmedik. Kaynarca köylüleri olarak bereketli topraklarımızın gasp edilmesine karşı 13 kişiyle yola çıktık. Köylerimizde toplantılar yaptık. Hukuksal mücadeleye giriştik. Yılda 3 defa ürün aldığımız, sulama yaptığımız topraklarımız, çorak, taşlık, verimsiz tarım dışı alan olarak gösterilmiş. Bölgemiz Acarlar Longozu ile de birleşik bir havza. Yapılması planlanan OSB'nin Acarlar Longozu'nu da kirleteceğini gördük. Çünkü longozu besleyen ana dereler OSB alanı içinde yer almaktadır. ÇED olumlu kararının iptali ve yer seçimi iptali davasını Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nde avukatımızın öncülüğünde açtık. Bilirkişilerin olumlu raporu ile mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yani ÇED yalanları bilirkişi tarafından da görülmüş, buraların tarım yapılan topraklar olduğu ifade edilmiş, bu OSB yapılırsa Acarlar Longozu ve havzanın geri dönülmez doğa tahribatına uğrayacağı bu uzmanlarca da tescil edilmiştir. Bu kararla dava sonuçlanana kadar topraklarımıza tek bir çivi dahi çakılamaz."