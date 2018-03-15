(Görüntülü Haber) KYK yurdunda öğrenciler, odalarının ışıklarıyla 'Afrin' yazdı

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta, odalarının ışıklarıyla 'Afrin' yazdı.



İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, kaldıkları yurtta, binaları 'Afrin' yazısıyla ışıklandırdı. Sınırda ülke güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerine bu şekilde destek olmaya çalıştığını belirten öğrencilerin ışıklı gösterisi beğeni topladı.



KYK Ağrı İl Müdürü Cihan Demir, vatan millet sevdalısı gençlerle gurur duyduklarını söyledi. Demir, "Bu öğrencilerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Hepsiyle bu gece bir kez daha gurur duyduk. Emek veren öğrencilerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum. Ağrı bir kez daha kendisine yakışanı yaptı" diye konuştu.