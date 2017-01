(Görüntülü Haber) KYK'lı gençlerin Halep için topladığı 102 TIR yola çıktı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) düzenlediği 'Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir' kampanyasında toplanan 102 TIR'lık yardım, Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı törenle yola çıktı. Gölbaşı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen törende, kampanyanın Ankara ayağında toplanan 5 TIR'lık malzeme, Kızılay aracılığı ile Halep'e ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı. Bakan Çağatay Kılıç'ın bir koli yardım malzemesini TIR'a yüklemesinin ardından TIR'lar yola çıktı. Bakan Kılıç, yaptığı konuşmada, toplanan yardım miktarının çok önemi olmadığını belirtirken, "Burada önemli olan rakamlar değil. Genel Müdürümüzün saydığı rakamları tekrarlayıp şu kadar koli, şu kadar TIR oldu demeyeceğim. Bu kampanyanın asıl anlamı, bizim tarihimizden, değerlerimizden, geleneklerimizden gelen özelliklerimizin açığa çıkması, onların bugün dahi dünyanın şu zor halinde bile korunduğunun ve her zaman korunacağının ispatını ortaya koymanızdır. Burada önemli olan, bir koli, 2 koli gitmiş, 100 TIR gitmiş, 500 TIR gitmiş konusu değil. Neredesiniz dendiği zaman buradayız diyen Asım'ın Nesli'nin varlığı. İşte burada önemli olan bu" dedi. Bakan Kılıç, ortaya konulan işlerde samimiyetin önemine işaret ederek, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 yıldır Türkiye'de siyasi hayatın en önünde yer almasının altındaki sırrın ne olduğunu soranlar var. Benim şahsi kanaatim samimiyet… Çünkü yüreğinden gelen, içinden gelen bir şey her zaman insanların nezdinde en çok yer bulandır. Yapmacık olan, yapmış olmak için yapılan hiçbir şeyi milletimiz kabul etmez. Onu da görür, hisseder, ferasetiyle de gerekli cevabı verir. Başbakanımız ne diyor; Laf üstüne laf değil, iş üstüne iş, taş üstüne iş koyma vaktidir" Halepliler için toplanan yardımın tarihteki yerini aldığını belirten Bakan Kılıç, "Bu kampanya için ortaya konulan, destekle toplanan her bir koli, okyanusların içerisine atılan bir damladır. Ama o damla okyanusun içerisinde yok olmayacaktır. Çünkü, nasıl ki çınarlar yüzyıllar boyu yaşıyorsa, bizim devlet ve millet geleneğimizden, aziz Türk milletinin tarihinden gelen güç bugün hala yaşıyorsa ve biz tarihimizden gelen bu gücü ortaya koyuyorsak, işte bugün atılan bu damla, milletimizin medeniyet yolculuğunda muhakkak ki yerini ve değerini almıştır" diye konuştu.