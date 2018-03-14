(Görüntülü Haber) Kuzuların anneleri ile buluşma anı

MUŞ'ta kuzuların anneleriyle buluşma anları ilginç görüntüler oluşturdu. Merkeze bağlı Yukarı Yongalı köyünde Mehmet Emin Yöndem, yeni doğan kuzuların gece ahırda annelerinden ayrı bir yerde barındırıldığını belirtti. Kuzuların sabah anneleri ile birlikte meraya gitmeden önce buluşma anında çıkardığı seslere annelerinin de meleyerek karşılık verdiğini belirten Yöndem, "150 koyunum var. Bunlardan 95'i yeni doğum yaptı. Koyunları sabah çayıra bırakıp kuzularla buluşturuyoruz. Kavuşma anları görülmeye değer. Kuzular anneleri ile buluşurken çıkardığı seslere anne koyunların da cevap vermesi beni oldukça duygulandırıyor. İkiz kuzuları anneleri ile buluştururken ikisini aynı anda süt emmesini sağlıyoruz. Çünkü tek emzirmemiz halinde diğerine süt kalmayabilir" dedi. Yavru oğlakların ise keçilerle buluşmalarının ahırda olduğunu söyleyen Mehmet Emin Yöndem'in kuzeni Mustafa Yöndem, süt sağımından sonra minik oğlakları teker teker anneleri ile buluşturduklarını dile getirdi.