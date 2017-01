(Görüntülü Haber) Kuzey Ormanları Savunması: İstanbul'daki askeri alanlar yapılaşma açılmasın

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () KUZEY Ormanları Savunması, İstanbul’daki askeri alanların yapılaşmaya açılması ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesine yönelik tehlikeye dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada, "Aslında ormanın bir parçası olan bu alanların orman olarak tescili için her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız" denildi. Çevre Mühendisleri Odası’nda düzenlenen toplantıda Kuzey Ormanları Savunması üyesi Prof.Dr. Zerrin Bayraktar ve Ayşe Yıkıcı söz aldı. Basın açıklamasında “Askeri alanlardaki ormanlar, İstanbul’un geleceği olan Kuzey Ormanları’nın doğal parçasıdır; her şartta korunmalı, ormana dahil edilmelidir” vurgusu yapıldı. İstanbul’daki orman alanlarının 2012 yılında 710 bin hektar iken, 2015 yılında 637 bin hektara düştüğü belirtildi. “ORMANIN BİR PARÇASI OLAN BU ALANLAR ORMAN OLARAK KALMALI” Kuzey Ormanları Savunması adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Zerrin Bayraktar, “İstanbul içinde yer alan 17 hektar askeri alanın 15,7 hektarı, orman alanları ile bir bütün oluşturmaktadır. Bugün çitlerle ayrılmış olmasına rağmen Kuzey Ormanları ekosisteminin doğal bir parçası olan bu alanların, çeşitli isimler altında doğal çevreden koparılmaması ve yapılaşmaya açılmaması gerektiğine inanıyoruz. Aslında ormanın bir parçası olan bu alanların orman olarak tescili için her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız” dedi. “ASKERİ ALANLAR MESİRE AMAÇLI KULLANILMAMALIDIR” İstanbul’daki yeşil alanların kaybedildiğini, dev bir beton yığınına dönüştüğünü söyleyen Bayraktar, “Kuzey Ormanları’nın korunması ne kadar önemliyse kent içinde yeni yeşil alanlar yaratılması o derece önemlidir. Bu yüzden kent içinde kalan askeri alanlar, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen Validebağ Korusu, Aydost ‘’Ormanı’’ gibi mesire amaçlı kullanılmayan birer koru olarak değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu. “İSTANBUL İÇİNDE 195 ADET ASKERİ ALAN TESPİT ETTİK” Basın açıklamasında konuşan Ayşe Yıkıcı da, İstanbul’da 195 adet askeri alan tespit ettiklerini bu alanların büyüklüğünün 225 milyon metrekare olduğunu söyledi. Askeri alanların büyüklüğü açısından Esenler, Tuzla ve Başakşehir ilçelerinin ön plana çıktığını söyleyen Yıkıcı, “Kent içinde 172 adet ve 67 milyon 385 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan yer alıyor. Orman içerisinde kalan askeri alanların sayısı ise 23. Bunların büyüklüğü ise 157 milyon metrekare” dedi. Askeri alanların yapılaşma riski ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Yıkıcı, Hasdal ve Maltepe Kışlaları gibi hektaral ölçekli geniş arazilerinin yanı sıra, Kuleli Askeri Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi, Beşiktaş’taki Balmumcu Kışlası gibi askeri alanların da risk altında olduğunu söyledi.