ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğ, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alınarak 3 silah mevzii, 2 mağara imha edildiği ve ilk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin de etkizi hale getirildiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava...
30 Temmuz 2017 Pazar 12:42
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.