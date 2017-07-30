Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava...

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğ, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alınarak 3 silah mevzii, 2 mağara imha edildiği ve ilk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin de etkizi hale getirildiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314