(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'taki Zap bölgesine hava harekatı : 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede bugün öğleden sonra Kuzey Irak'taki Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzii ve bir koruganın imha edildiği ve keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.



