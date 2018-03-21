ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; komandolar tarafından Irak Kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 8 silahlı teröristin bugün düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getiridiği belirtildi. Operasyonlarda toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi.
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'taki operasyonlarda 38 terörist etkisiz hale getirildi (2)
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; komandolar tarafından Irak Kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 8 silahlı teröristin bugün düzenlenen hava harekatı ile etkisiz...
21 Mart 2018 Çarşamba 15:26
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