(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'taki operasyonlarda 38 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; komandolar tarafından Irak Kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olan 8 silahlı teröristin bugün düzenlenen hava harekatı ile etkisiz...

21 Mart 2018 Çarşamba 15:26