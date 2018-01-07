Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'ta bulunan Kani Rash bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik bugün düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Görüntü Dökümü ----------------------- -ARŞİV -Hava harekatı görüntüleri Haber: ANKARA ()
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'a hava harekatı : 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'ta bulunan Kani Rash bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere...
07 Ocak 2018 Pazar 13:00
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