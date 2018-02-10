(Görüntülü Haber) Kuzeni gibi şehit oldu
AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve...
10 Şubat 2018 Cumartesi 22:10
AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
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