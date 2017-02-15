Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Beykoz'da 10 gündür çukurda mahsur olan köpek Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun dün kullanmaya başladığı sistem geliştirilerek kurtarıldı.
(Görüntülü Haber) Kuyuya düşen köpek bu aparatla kurtarıldı
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Beykoz'da 10 gündür çukurda mahsur olan köpek Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun dün kullanmaya başladığı sistem geliştirilerek kurtarıldı.
15 Şubat 2017 Çarşamba 11:59
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