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(Görüntülü Haber) Kuyuya düşen keçi kurtarıldı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Direkli Mahallesi'nde Sinan Bulut'a ait keçi, içi boş su kuyusuna düştü. Keçiyi kendi imkanlarıyla kuyudan çıkaramayan...

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Direkli Mahallesi'nde Sinan Bulut'a ait keçi, içi boş su kuyusuna düştü. Keçiyi kendi imkanlarıyla kuyudan çıkaramayan Bulut, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, 25 metre derinliğindeki kuyuya bir itfaiye eri halatla bağlanarak kuyuya indirildi. İtfaiye eri keçiyi halatla bağladıktan sonra yukarıya çekilmesini sağlayarak kurtardı. 2 saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan keçisine kavuşan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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