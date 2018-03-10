Alper KORKMAZ - İSTANBUL YENİBOSNA'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Kuyumcukent'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
(Görüntülü Haber) Kuyumcukent'te yangın (1)
Alper KORKMAZ - İSTANBUL YENİBOSNA'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Kuyumcukent'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın...
10 Mart 2018 Cumartesi 09:01
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