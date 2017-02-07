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(Görüntülü Haber) KUYUMCU HIRSIZI TABANCAYLA KOVALADI

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()ADANA'da kuyumcu 36 yaşındaki Ayhan Özmumcu, iş yerinin camını taş ile kırıp altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı. Merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde kuyumcu Ayhan Özmumcu...

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()ADANA'da kuyumcu 36 yaşındaki Ayhan Özmumcu, iş yerinin camını taş ile kırıp altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı. Merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde kuyumcu Ayhan Özmumcu işyerindeki müşterilerle ilgilenirken, güvenlik kamerasının açısına motosikletle gelen 2 kişi girdi. Yüzlerini atkı ve bereyle gizleyen 2 şüpheli kuyumcunun önünde kısa süre bekledikten sonra ara sokağa girdi. Bir kaç saniye sonra da elinde büyük bir parke taşı bulunan bereli hırsız, kuyumcunun camına vurmaya başladı. Saldırgan, elindeki taşı 3 kez vurarak, özel yapım camı kırdı. Bu sırada hırsızlık teşebbüsünü fark eden Ayhan Özmumcu ise çekmecede duran tabancasını çekip, dışarı çıktı. Özmumcu'nun elindeki tabancayı gören hırsız, taşı yere atıp ara sokağa kaçıp gözden kayboldu. Özmumcu, kırılan camdan düşen altınları toplayıp durumu polise bildirdi.Kuyumcu çalışanının da tabancayla dışarı çıktığı hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın arkasından havaya doğru 1 el ateş eden Ayhan Özmumcu, "Silahlı dışarı çıkınca altınları alamadan kaçtı. Ben de arkasından havaya doğru bir el ateş ettim" diye konuştu.

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