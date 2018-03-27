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(Görüntülü Haber) Kuyuda doğuran köpek ve 8 yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 2 metre derinliğindeki susuz bir kuyunun içinde doğum yapan köpek ve 8 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gece yarısı operasyonuyla kurtarıldı. Balıkesir Büyükşehir...

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 2 metre derinliğindeki susuz bir kuyunun içinde doğum yapan köpek ve 8 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gece yarısı operasyonuyla kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni saat 01.30 sıralarında arayan bir vatandaş, Ayvalık ilçesi Zekibey Mahallesi'nde bulunan boş araziden yavru köpek seslerinin geldiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen noktaya ulaşarak, arama kurtarma çalışması başlattı. Bir süre sonra köpek yavrularının olduğu kuyu bulundu.

Yeni doğdukları anlaşılan 8 köpek yavrusu ve anneleri, yarım saat süren bir operasyonla itfaiye erleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, önce sağlık kontrolünden geçirilen yavrular, daha sonra da hayvan barınağına götürüldü.

Anne köpek ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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