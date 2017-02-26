(Görüntülü Haber) Kuyaya düşen 300 kiloluk inek, 5.5 saatte kurtarıldı

BODRUM'da su kuyusuna düşen 300 kilo ağırlığındaki inek, Bodrum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekipleri tarafından 5.5 saatlik çaba sonucunda güçlükle kurtarıldı. Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki, 3 çocuk, 5 torun sahibi Kadir Çakır, bugün sabah saatlerinde ineklerini otlatmak için tarlaya götürmek üzere yola çıktı. Sürüden kaçan, iki yaşındaki 'Zeyno' isimli 300 kilogram ağırlığındaki inek, girdiği yol kenarında bin mandalina bahçesindeki su kuyusuna düştü. Komşularının durumu bildirmesi üzerine durumdan haberdar olan Çakır, ineğini kurtarmak için Bodrum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiyeder yardım istedi. Bodrum AKUT lideri Saadettin Uslu, beraberindeki 8 AKUT gönüllüsü ile 7 itfaiye eri Zeyno'yu içinde 1.5 metre derinliğinde su bulunan 14 metrelik kuyudan kurtarmak için seferber oldu. Halatlara bağlanan inek, vinç yardımıyla 5.5 saatlik bir çaba sonucunda güçlükle kuyudan çıkartıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen inek özgürlüğüne kavuşunca etrafta koşturmaya başlaması çevredekilerin, "Burası İspanya'ya döndü" esprilerine neden oldu. Zeyno, daha sonar sürüdeki diğer ineklerin yanına ahırına götürüldü. İneğinin kurtarılmasının sevincini yaşayan Kadir Çakır, "Kilosunun ağır olması ve ineğin heyecanlanması nedeniyle kuyudan çıkartılması zor oldu. Ancak, yine de ekipler, kurtarmayı başardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. AKUT Bodum Lideri Saadettin Uslu ise "Şimdiye kadar onlarca canlı kurtardık. Ancak, çok kuvvetli ve genç hayvan olduğu için ineği kurtarmak zor bir operasyon oldu. Neyse ki zorda olsa hayvanı kurtardık" diye konuştu.