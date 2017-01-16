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(Görüntülü Haber) Kuveyt Derneği’nden Suriyeli yetimlere 200’er lira harçlık

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde, Kuveyt El Bunyan Yardım Derneği'nce Suriyeli yetim çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler verildi. El Vefa Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ile Kuveyt...

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde, Kuveyt El Bunyan Yardım Derneği'nce Suriyeli yetim çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler verildi. El Vefa Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ile Kuveyt El Bunyan Derneği yöneticileri, Reyhanlı Belediyesi işbirliğiyle Suriyeli çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, babalarını Suriye'deki iç savaşta kaybeden yetim çocuklara 200'er lira harçlık ve oyuncak dağıtıldı. Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği Başkanı olan Hüseyin Yumuşak ise, düzenlenen organizasyonla çocukları sevindirdikleri için her iki dernek yöneticilerine teşekkür etti. Etkinlikte yetim çocuklar şarkı söyleyip çeşitli oyunlar oynadı, resim yaptı.

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