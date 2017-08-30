(Görüntülü Haber) KUTLAMALARA KATILIM AZ OLUNCA VALİ SORDU: HALK NEREDE?

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()KARS'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılım az olunca Vali Rahmi Doğan "Halk nerede?" diye sordu. Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törenlere Vali Rahmi Doğan, makamında AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta ile birlikte tebrikleri kabul etti. Vali Rahmi Doğan?ın tebrikleri kabulünün ardından program hükümet konağı önünde düzenlenen kutlama töreni ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan kutlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunması, Vali Doğan?ın törenlere katılan halkın bayramını kutlaması, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi ile sona erdi. 'HALK NEREDE?' Vali Rahmi Doğan?ın tebriklerin kabulünden sonra tören alanına girişte görevlilere "Halk nerede?" diye sordu. Vali Rahmi Doğan, garnizon komutanı ve belediye başkanıyla halkın, askeri erkanın ve protokolün bayramını kutlamak için tören aracına bindi. Kutlamalar, tören geçidiyle sona erdi. Kutlama töreninin ardından Kars Garnizon Şehitliğinde de program düzenlendi. İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi ve tören atışı yapıldı. Daha sonra şehit mezarlıkları ziyaret edildi ve karanfiller konuldu. Garnizon Şehitliğindeki tören, Kur?an-ı Kerim okunmasıyla sonra erdi.