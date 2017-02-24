(Görüntülü Haber) Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da yürütülen operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Piyade Komando Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Selman Çelik'in şehit olduğu haberi, Kütahya'da oturan yakınları yasa boğuldu. Bekar olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in şehit olduğu haberini, Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak'ta oturan ve bir pazarlama şirketinde çalışan babası Süleyman Çelik'e askeri yetkililer verdi. 4 katlı apartmanın 2'inci katında oturan şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Şehidin çocukluk arkadaşı olan ve gazete dağıtıcılığı yapan İsmail Söyler "Selman ile 2 yıl birlikte çalıştık. Kendisi gönüllü olarak vatana hizmet etmek için askerliği seçti. Askerlik mesleğini seviyordu. Ruhu şad olsun. En son telefonla görüştüğümüzde bana 'İyi ki asker olmuşum' dedi" diye konuştu.