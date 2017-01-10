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(Görüntülü Haber) Kuşadası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Latif SANSÜR / KUŞADASI- SELÇUK (Aydın- İzmir), () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde kent merkezinde sabah başlayan karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Kuşadası merkezinde bu sabah karla karışık yağmur...

Latif SANSÜR / KUŞADASI- SELÇUK (Aydın- İzmir), () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde kent merkezinde sabah başlayan karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Kuşadası merkezinde bu sabah karla karışık yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise çevre beyaz örtüye büründü. Kuşadası'nın Aydın ile bağlantısını sağlayan Atatürk yolu Yeniköy Mahallesi girişinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalan yol, karayolları ekiplerinin müdahalesi ile açıldı. Kar yağışı, genci yaşlısıyla herkesi sokağa döktü. Özellikle Kuşadası'nda yaşayanlar, araçlarıyla yüksek kesimdeki karlı bölgelere akın etti. Bazı çocuklar ilk defa kar gördüklerini belirterek, uzun süre inceledi. ŞİRİNCE'DE DOYUMSUZ MANZARALAR Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nin komşusu İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki turistik Şirince Mahallesi'nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme ve kumlama çalışmalarından sonra yol trafiğe açıldı. Eski evleriyle ilgi odağı olan Şirince'de ise seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. İzmir ve Selçuk'tan Şirince'ye gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektirdi.

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