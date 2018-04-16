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(Görüntülü Haber) Kuşadası'nda trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet kullanımını teşvik ederek trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla vatandaşlara bisiklet kaskı dağıtıldı. Kuşadası'nda Şoförler Odası, Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle 200 bisiklet kaskı...

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet kullanımını teşvik ederek trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla vatandaşlara bisiklet kaskı dağıtıldı. Kuşadası'nda Şoförler Odası, Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle 200 bisiklet kaskı dağıttı. Kask dağıtımında konuşan Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, "Bu fikir, Emniyet Müdürümüzü ziyarette gündeme geldi. Esnaf iş yerlerine gelirken, araç kullanmamalarını teşvik etmeyi düşündük. Şehir merkezindeki üç bulvar üzerinde bine yakın esnaf var. Bu 1000 araba demek. Yanında çalışanlardan birinin aracı olursa bu sayı ikiye katlanıyor. Tasarrufta bulunmak, trafik sıkışıklığına biraz olsun çözüm bulup, trafiği rahatlatmak için bu girişimde bulunduk. Kuşadası'nın fiziki yapısı çok uygun değil ama esnaflar bisiklete yönelirse olumlu bir sonuç alırız diye düşünüyorum" dedi. Kask dağıtımını bizzat yapan Hüsnü Öten, vatandaşlardan bisiklet kullanmalarını istedi. Dağıtım sırasında küçük çaplı izdiham yaşandı.

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