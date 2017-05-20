(Görüntülü Haber) Kuşadası'nda Giritliler buluşması

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali'nde yöresel yemekler tadıldı. Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda Giritli festivale katıldı. Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin, Kuşadası Belediyesi'nin katkısıyla düzenlediği 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali başladı. Festival kapsamında; Girit'in yöresel yemeklerinin tadımı, Kuşadası'nın simgesi Güvercinada'da yapıldı. Güvercinada Girit Mutfağı Tadım Atölyesi buluşmasında Zeynep Kırıtak Tankaş 'yoğurtlu oğlak eti', 'kuzu etli şevketi bostan' ile salyangoz yemeği olan 'Ohloz' yaptı. Mutfak Dostları Derneği üyesi Huriye Erman ise 'kabaklı börülce', 'kuru fasulyeli arapsaçı', 'kapak papucaki', 'Girit peksimeti', 'börülce fava', 'lor tatlısı' ile 'caciki' ikram etti. Fedai Ünal ile Rahim Yurdakul ikilisi ise katılımcılara 'çipohorta kavurmalı yumurta' ile 'kabak çiçeği' tattırdı. Girit yemeklerinden tatmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu tadım noktalarında zaman zaman Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ve eşi de ocağın başına geçerek yemeklere katkıda bulundu. Bir çok kişi, yemeklerin lezzetine doyamayınca, ustalardan tariflerini aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, festival etkinliğiyle insanların bir birileriyle daha yakınlaştığını belirterek, "Giritliler festivalinin 8'incisini yapıyoruz. Amacımız Kuşadası'nda önemli bir nüfusa sahip Giritlilerin geleneğini yaşatmak, insanlar arasında dostluğu barışı sürdürmenin yollarını arayan insanlara yardımcı olmak. Ben görüyorum ki insanlar arasında hiçbir ayrım yok, yeter ki insanı insan olduğu için sevelim. Biliyorum ki bu buluşmalar bizi dünya barışına adım adım yaklaştırıyor. Özellikle coğrafyamızda bu tür toplantılara özen gösterilmesi, tüm halkın tüm demokratik güçlerin barışı kurmak üzere birlikte hareket etmesi lazım" dedi. Festival, yarın Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda düzenlenecek geniş katılımlı şenlikle sona erecek. Şenlikte, Girit kültürü ile ilgili örnekler sunulacak, konserler verilecek.