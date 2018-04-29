(Görüntülü Haber)Kuru soğanda hastalık nedeniyle verim kaybı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde hasadına başlanılan kuru soğanın yapraklarında görülen küf hasatlığı nedeniyle rekoltede düşüş olduğu belirtildi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Mahmut İri, 35 bin dekar alana kuru soğan ekimi yapıldığını ve hasadına da başlandığını söyledi. Ancak bu yıl kuru soğanın yapraklarında görülen küf hasatlığı nedeniyle geçen yıla oranla rekoltede düşüş beklendiğini belirten İri, soğanın bu günlerde kilosu 1.20 ve 1.30 kuruştan işlem gördüğünü kaydetti. Küf hastalığı için çiftçinin gerekli mücadeleyi de yaptığını anlatan İri, "Hastalık yüzünden geçen yıl aldığımız rekolteyi bu hasat döneminde alamayacağız. Yaklaşık 35 bin dekarlık alanın 15 bin dekarlık bölümünde hasat da yapılamayacak. Her ne kadar fiyatı iyi olsa da rekolte açısından çiftçi ciddi anlamda sıkıntılıdır" dedi.