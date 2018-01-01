Ersan SAN/İSTANBUL,()-2018 yılına girerken en farklı yılbaşı kutlamalarından biride Şişli, Kurtuluş'ta yaşandı. Yıllardır devam eden geleneğin bu yılda bozulmadığı görüldü. Yeni yıla girmeye sayılı dakikalar kala evlerinin pencerelerine çıkan Kurtuluş Mahallesi sakinleri ellerine aldıkları tencere, kepçe ve tavaları birbirlerine vurarak geri sayıma başladı. Kurtuluşlular saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise camlardan şişe,bardak ve tabak fırlatarak 2018'e girdiler.
(Görüntülü Haber) Kurtuluş'ta yeni yıl geleneği bozulmadı
Ersan SAN/İSTANBUL,()-2018 yılına girerken en farklı yılbaşı kutlamalarından biride Şişli, Kurtuluş'ta yaşandı. Yıllardır devam eden geleneğin bu yılda bozulmadığı görüldü. Yeni yıla girmeye sayılı dakikalar kala evlerinin...
01 Ocak 2018 Pazartesi 09:15
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