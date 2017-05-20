(Görüntülü Haber) Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadın kahramanlar anıldı (Yeniden)

İSTANBUL,() - Ümraniye Belediyesi Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadın kahramanların anıldığı 'Anadolu Ana Dolu' adlı sempozyum düzenledi. Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk tarihinde vatanı için canını hiçe sayan kadın kahramanlarını andı. Katılımın yoğun olduğu Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Tarihten bugüne vatanın bekası, milletin selameti için canlarından geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Nene Hatun'u, Nezahat Onbaşı'yı, Kara Fatma'yı, Tayyar Rahime'yi ve Şerife Bacı'yı belki hiç tanımadık ama ruhlarımız, kalplerimiz aynı değerler için atıyor. Aynı havayı soluduğumuz 15 Temmuz şehitleri bize bu vatanın ortak değerlerini hatırlatan canlarımızdır.” Erdoğan, ‘Anadolu Ana Dolu sempozyumunu’ düzenlediği için Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. “TÜRK KADINI DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALMAYA DEVAM EDECEKTİR” Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şunları söyledi: “Kurtuluş Savaşı’nda Şerife Bacı, İnönü’den Ankara’ya kağnısıyla silah ve mermi taşırken şehit olmuştur. Bir başka Şerife Bacı da 1 asır sonra İstanbul’da bir kamyonun direksiyonunda teröristlerin karşısına dikilerek gazi oldu. Adlarını hiç bilmediğimiz nice kadın kahramanlıklarıyla bize bu vatanı vatan kıldılar. Nene Hatun ve Şerife Bacı gibi efsaneleşen kadınların ve 15 Temmuz’da şehit olan kadınlarımızın yaşadıklarında Anadolu kadınının vatan aşkı ve vatan için direnme arzusunun Kurtuluş Savaşı’nda nasılsa 15 Temmuz’da da aynı şekilde tecelli edişine çok şükür hep birlikte şahit olduk. Erzurum’da vatanını savunan Nene Hatun ile 15 Temmuz’da tankların üzerine yürüyen Türkan Türkmentekin’in kahramanlık hikâyesi özünde aynıdır. Vatanının namusu ile Müslüman Türk kadınının ibretlik direnişi gelecek nesillere aktarılacak, dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecektir.” Sempozyumda Nezahat Onbaşı, Kara Fatma, Tayyar Rahmiye, Şerife Bacı, 15 Temmuz Şehidi Demet Sezen gibi isimlerin hayatlarının tiyatral şekilde anlatıldığı gösteri büyük beğeni topladı.