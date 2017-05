(Görüntülü Haber) Kurtulmuş " Türkiye dünya ekonomisinde play-off oynayan bir ülke"

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL,() Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ev Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 23. İstanbul Uluslararası Tekstil Fuarı 'EVTEKS'in açılış törenine katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Numan Kurtulmuş, “Çok şükür Türkiye ekonomisi her şeye rağmen iç ve dış ekonomideki, içerideki ve dışarıdaki yakın çevremizdeki siyasi dalgalanmalara rağmen kendi istikametinde her geçen gün biraz daha ilerleyerek yoluna devam etti. Bugün dünyada sayılı ekonomilerden birisi haline gelmeyi başardı. Ancak Türkiye ekonomisi bakımından tam atlama taşının üzerindeyiz. Şimdi bir mesafe daha atlamak durumundayız. Sınıf atlamak noktasındayız. Henüz süper lige çıkmadık. Şimdi tabiri caiz ise Türkiye dünya ekonomisinde play-off oynayan bir ülke. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin dünya ekonomisinin süper ligine çıkması ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi haline gelmesi için hep beraber gayret sarf ediyoruz. Siyasetçiler, ekonomiciler, iş adamları, iş kadınlar… Hep Beraber Türkiye'yi süper lige çıkarmaya gayret ediyoruz. Göstergelerimiz son derece güzel. İnşallah Türkiye en kısa zamanda sizlerinde gayreti ile dünya ekonomisinin süper ligine çıkacak ve dünyanın 20 büyük ekonomisinden birisi olacak" dedi. “YENİ DÖNEM İSTİKRAR DÖNEMİDİR" Kurtulmuş, “16 Nisandaki referandumdan sonra Türkiye ekonomisinin güçlü bir istikrar dönemine gireceğini hep beraber görüyoruz. Bu fuara başlarken, adım atarken; acaba kaç firmanın geleceği yurtdışından ne kadar firmanın bu fuara katılacağı arkadaşlarımız tarafından endişe ile takip ediliyordu. Ama çok şükür bugün burada uluslararası firmaların, yabancı firmalarında bu fuara katılması, bine yakın firmanın, ürünün burada halkımıza, uluslararası tüccarlara sergilenmesi Türkiye ekonomisinin gösterdiği yeni işaretlerin çok açık bir ifadesidir. Yeni dönem istikrar dönemidir, ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta Allah'ın izniyle çok daha güçlü, çok daha hızlı, çok daha etkin kararlar alacağımız bir dönem olacaktır. İnşallah yeni yönetim modeliyle birlikte, ekonomi alanıyla birlikte siyasette daha güçlü, yan yana yürüyecek bu ve benzeri fuarlar Türkiye ekonomisinin geldiği önemli yeri bütün dünyaya gösterecektir" dedi. Konuşmaların ardından Numan Kurtulmuş ve Bakan Tüfenkci fuarın açılış kurdelesini kesti ve fuarı gezdi. Kurtulmuş ve Tüfenkci'ye fuarı gezerken Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu eşlik etti. FUAR HAKKINDA Dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin en büyük ev tekstili fuarı olan 23. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), 16 -20 Mayıs tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy'de ziyarete açık. Fuara, ev tekstili alanında 2 binin üzerinde yerli ve yabancı marka katılıyor. Fuar, Ankara, Bursa, Denizli, Kayseri, Uşak, Kocaeli, İzmir'in Sanayi ve Ticaret odalarının yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlıyor. Tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası tekstiline, döşemelikten, mutfak ve yemek odası tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan EVTEKS, 160 bin metrekarelik alanda yapılıyor. “Design Seminars by EVTEKSö programı kapsamında Türk ev tekstili tasarımcıları ile birlikte Fransa, Finlandiya, Danimarka ve İtalya'dan gelen tasarımcılar ev tekstili tasarımlarını 4 gün boyunca 20 farklı oturumda düzenlenecek seminerlerde sunacaklar.