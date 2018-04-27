(Görüntülü Haber) Kurtulmuş'tan turizmde rekor açıklaması (2)

Enver ALAS/İSTANBUL, () KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık döneme ilişkin Türkiye'ye gelen turist rakamlarını açıkladı. Kurtulmuş, " İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist, Türkiye'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36'lık bir artıştır" dedi. Bakan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektörün önde gelen paydaşlarından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD), Turist Rehberleri Birliği(TUREB), Deniz Turizmi Birliği(DTB ), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD)'ni bir araya getiren 'Turizm İstişare Kurulu(TİK)'nun imza töreninde konuştu. Turizm sektörünün öncü kurumlarını bir araya getiren TİK'in sektör açısından tarihi bir adım olduğunu, sektöre önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getiren Bakan Kurtulmuş, emeği geçenlere teşekkür etti. Turizmin, yeni dönemde bütün dünyada en önemli sektörlerden biri haline geldiğini belirten Kurtulmuş, "Bu devasa turizm pastasından bizim gibi önemli ülkelerin payının artırması üzerimize düşen en önemli sorumluluklardan birisidir" diye konuştu. "TURİZM, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK BİR SEKTÖRÜDÜR" Kurtulmuş, "Turizm, Türkiye'nin stratejik bir sektörüdür. Turizm sektörünün gelişmesiyle Türkiye'nin cari açığı da düşmeye devam edecektir. Turizm sektörü yeni dönemde kazanmış olacağı bu perspektif ile hem kendisini daha ileriye taşıyacak hem Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve en önemlisi cari açığını ortadan kaldırmak için sonuç vermesi bakımından önemlidir. Geçtiğimiz yıl Türkiye, resmi rakamlarıyla 47,1 milyar dolarlık bir cari açığa sahip. Turim sektörünün geçen yıl rakamlarıyla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatmaya gücü yetebilecek önemli bir sektör olacak. Bu yıl, biz 38 milyon diyorduk ama rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist gelecek. Geçen sene ki 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini bu sene 32 milyar dolara çıkaracağız" dedi. 2018'İN İLK ÜÇ AYINDA REKOR SAYIDA TURİST GELDİ Özel sektörün bir takım ruhu içerisinde hareket etmesi gerektiğini aktaran Kurtulmuş, kamu olarak özel sektörün imkanlarının geliştirilmesi ve önünün açılması sorumluluğunun yerine getirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Turizm sektörüne ilişkin gelen rakamların kendilerini ümitlendirdiğini kaydeden Kurtulmuş,"2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yolu oldu. 2018 de çok daha kuvvetli olacak. İşte ilk üç ayın rakamları ortadadır. İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi, Türkiye'ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36'lık bir artıştır" ifadelerini kullandı. ERKEN SEÇİM VE RAMAZAN AYININ TURİZME ETKİSİ OLACAK MI? Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin tanıtımına başta Uzak Doğu olmak üzere geleneksel pazarları da dahil olmak üzere ağırlık verildiğini anlatarak, şunları söyledi: "Bu yıl Rusya'daki ruble'deki değer kaybına rağmen gelecek turist sayısının 5 milyona ulaşacağını biliyoruz. Almanya'dan gelen turist sayısının 4 milyonlar seviyesine gelmesinin fevkalade muhtemel olduğu ortadadır. Bana birkaç gündür soruluyor; 'erken seçim tarihi turistleri etkiler mi?' Ne alaka... Seçimi yapacaksa Türkiye yapacaktır, turistler gelip burada oy kullanmayacak. Erken seçim tarihinin ya da Ramazan ayının yazın ortasına geliyor olmasının Türkiye'nin dış turizmiyle hiçbir alakası olmadığı aşikardır. Güzel bir modu yakalamışken, adımlarımızı daha stratejik atmaya başlamışken moral bozucu, kafa karıştırıcı sözlerden özellikle sektör temsilcileri olarak kaçınmamız ve sektörün realiteleri içinde bunlara cevap vermemiz lazım." Turizm sektörüne yönelik stratejik adımlardan birinin de ürün çeşitliliği olduğu vurgulayan Numan Kurtulmuş, bu konuda ciddi ve hızlı bir şekilde kabiliyetin artırıldığını belirtti. Kurtulmuş, "Tarih turizminin, kültür ve inanç turizminin, spor, sağlık, kongre ve farklı alanlardaki turizmin geliştirilmesi için çaba sarfediyoruz" şeklinde konuştu. İMZALAR ATILDI Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından TİK'i oluşturan kurum ve kuruluşların başında bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır, TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Tosun, TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Apalı, DTB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özatağ, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, THY Yurtiçi Pazarlama Satış Pazarlama Başkanı Halil İbrahim Polat protokolü imzaladı. Bakan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, imza töreninin ardından sektör temsilcileriyle günün anısına aile fotoğrafı çektirdi