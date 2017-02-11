(Görüntülü Haber) Kurtulmuş: El Bab'taki mücadele Türkiye'nin zaferi ile bitecektir (2)

'15 TEMMUZ'DA TİYATRO SAHNESİ İZLEMEDİNİZ' Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Eskişehir Ak Parti İl Binası'nı ziyaret etti. Burada yaptığı kouşmada referandum sürecini değerlendiren Kurtulmuş, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yapılan aramada darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasında kendisinin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın isimlerinin ve adreslerinin yazılı olduğu notun ele geçirilmesi ile ilgili soru üzerine konuyu internete düşen son dakika haberlerinden öğrendiğini söyledi. Kurtulmuş şöyle konuştu: "Konuyu tabii ki teferruatlı olarak öğreneceğiz. Ama 15 Temmuz'da bir tiyatro sahnesini izlemedik. 15 Temmuz tarihinde Türkiye bir uçurumun kenarından döndü. Allah razı olsun bu milletten. Cesaretle meydanlara çıktı. Ve 15 Temmuz'da bu eşkıya çetesinin, eşkıya sürüsünün Türkiye'yi hedef alan saldırılarını önledi. Türkiye kurtulmuş oldu. Dolayısıyla evet bunlar başarılı olsalardı, Allah muhafaza öyle bir yargılama süreçleri de olmayacaktı. Onu söyleyeyim. Hangi sebeplerle olursa olsun, çekip vuracaklar, bir çukura atacaklar ve arkasından bir iç savaş çıkartacaklar, o iç savaşın sonunda da Türkiye'yi yabancı işgale hazır hale getireceklerdi. Bu hain planın ana parçalarının bu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim ismimizin de çıkmış olması normaldir. Ben tabii ki teferruatını bilmediğim için, başka bir şey söylemek istemiyorum. Muhtemel dava dosyasında bu savcılık tarafından konulacaktır. Biz de ona göre bu davaya müdahil olarak katılacağız. Ne olduğunu, bizimle ilgili gelişmenin hangi mahiyette olduğunu ilgililerden hesap sormak için bu davaya müdahil oluruz." Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, üniversitelerden Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlerle ilgili bir soruya da "Akademisyenlerin durumlarıyla ilgili tek tek bilgimiz yok. Ama yapılan bir yanış varsa bunun düzeltilebilmesi için biliyorsunuz daha önceden açıkladığımız 7 kişilik bir düzeltme komisyonu var. Eğer yanlışlık varsa, o yanlışlıkların düzeltileceği bir mekanizma mevcuttur" yanıtını verdi.