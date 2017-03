(Görüntülü Haber) Kurtulmuş: Darbe girişimi sırasında Türk medyası bütün dünya medyasına örnek olacak bir tavır sergiledi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, haber takibi yapan basın mensuplarına plaket takdim edildiği gecede yaptığı konuşmada; "Bir daha bu memlekette hiçbir kimsenin, hiçbir cephenin darbe yapmayı aklından dahi geçiremeyeceği şekilde sistemi demokratikleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Söz de, karar da sadece millette olacak. " dedi. 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında haber takibi yapan basın emekçilerine, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin organize ettiği gecede plaket takdim edildi. Gecede ayrıca darbe girişiminde çalışan 110 gazetecinin deneyimlerini yazdıkları "Kalkışma, Habercilerin Dilinden 15 Temmuz" kitabının tanıtımı yapıldı. Beyoğlu'nda bulunan tarihi Emek Sineması'nda gerçekleştirilen plaket törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve 15 Temmuz gecesi çalışan basın mensupları katıldı. "O AKŞAM TÜRK MEDYASI TARİHİ BİR FONKSİYON İCRA ETTİ" Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, plaket töreni öncesi bir konuşma yaptı. Darbe girişimi sırasında, Türk Medyasının üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını vurgulayan Kurtulmuş, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştı. Bunun içerisinde medyamızın şerefli mensupları da yer alıyor. Medyamızda o akşam kim ne yapıyorsa, biliyoruz. Herkes elinden geleni maksimum seviyede yapmaya gayret etti. Kimisi askerler tarafından basılan televizyonlarında yayın yapmaya devam etti. Kimisi en zor şartlarda Cumhurbaşkanımızın televizyon ekranlarına bağlanmasına vesile oldu. Kimisi haber ajansları üzerinden en son görüntüleri, en son resimleri bütün dünyaya geçerek Türkiye'nin ne kadar hain bir darbe ile karşı karşıya olduğunu anlatmaya çalıştı. O akşam Türk medyası tarihi bir fonksiyon icra etti. Büyük bir demokrasi nöbeti tuttu. Bütün dünya medyasına örnek olacak bir tavır sergiledi." dedi. "BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERDE DE HER VESİLEYLE DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ" "15 Temmuz bitti. Bu kahramanlıkları bir arada tutacağız. Ama demokraside, milli şuurda, vatanseverlikte birlik olmayı öğreneceğiz. Bundan sonraki süreçlerde de her vesileyle demokrasimize sahip çıkacağız" diyen Kurtulmuş sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Vatanımıza sahip çıkacağız. Keşke bu plaketleri darbe girişiminde fiilen sahada bulunan yüz binlerce kardeşimize verebilseydik. Burada plaket alan arkadaşlarımızın hepsi sembolik olarak bu plaketi alıyorlar. Türkiye demokrasisine yapmış oldukları bu destekten dolayı alıyorlar. Bundan sonra Allah bizi böyle bir sınavla karşı karşıya bırakmasın. Ama böyle bir sınavla karşı karşıya kalırsak yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkabileceğimizi de cümle aleme göstermiş olduk." "MAHKEMELERDEKİ BU ÇETE MENSUPLARI ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANACAKLAR" Kurtulmuş konuşmasında medya organlarına çağrıda bulunarak, "Medyanın üzerine düşen bir sorumluluk daha var. Mahkemeler başladı. Bu çetenin mensupları farklı mahkemelerde farklı dosyalar açılarak hesap verecekler. Çok şükür adliye mekanizması güzel bir şekilde işe başladı. Böyle büyük bir davada hepsini bir sepetin içine koyup, sepeti taşınmaz hale getirmektense ayrı ayrı davalar açıldı. Küçük davalar açıldı. Ümit ederiz ki bu davaların her biri en kısa süre içinde bitirilir. Medyanın bu açılan davaların hepsini çok yakın takip etmesi lazım. Burada kamuoyu duyarlılığının da dikkate alınmasını ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda bu çete mensuplarının güler bir şekilde grand tuvalet bir şekilde gösterilmelerinden kamuoyununda rahatsızlık duyulduğunu ifade etmek istiyorum. Mahkemelerdeki bu çete mensupları adil bir şekilde yargılanacaklar. Hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bunların her birinden hesap sorularak, bu millet burunlarından fitil fitil getirecek." diye konuştu. "HİÇ KİMSENİN DARBE YAPMAYI AKLINDAN DAHİ GEÇİREMEYECEĞİ ŞEKİLDE SİSTEMİ DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ" Numan Kurtulmuş, Türkiye'de bir daha darbe teşebbüsü olmaması için sistemi demokratikleştireceklerini belirterek, "Bir daha bu memlekette hiçbir kimsenin, hiçbir cephenin darbe yapmayı aklından dahi geçiremeyeceği şekilde sistemi demokratikleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Söz de, karar da sadece millette olacak. Bunu temin etmek için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Medya yöneticileri plaketleri Numan Kurtulmuş verdi. Ardından darbe gecesi sahada ve haber merkezinde çalışan habercilere plaketleri verildi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği de Numan Kurtulmuş'a bir plaket takdim etti.