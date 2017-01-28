(Görüntülü Haber) Kurtlar 'Köye inmesin' diye doğaya yiyecek bırakıldı

KARS'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanları yerleşim birimlerinden uzak tutmak amacıyla doğaya yem bırakıldı. Merkeze bağlı Küçük Yusuf Köyü'nde çetin geçen kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar köye inmeye başladı. Bunun üzerine köy muhtar vekili Latif Ulakçı dilekçe yazarak durumu Valiliğe bildirdi. Valilik de, durumu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü ile paylaştı. Orman ve Su İşleri ekipleri, yaban hayvanların köyden uzaklaşması için doğal alanlarına yiyecek bıraktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirten Orman ve Su İşleri İl Müdürü Murat Doğanay şunları söyledi: "Bölgede kış oldukça ağır geçiyor. Her taraf kar, ortalama sıcaklık sıfırın altında 25 derece. Yaban hayvanlar açısından zor bir dönem. Tabiatta kalma mücadelesi veren yırtıcı kurt ve tilkiler Küçük Yusuf köyüne yaklaşmakta, yiyecek bulmakta zorluk çekmektedirler. Orman ve Su işleri Müdürlüğü olarak köye gelip yaban hayvanlarını yerleşim alanlardan uzak tutmak için tabiata yem takviyesi yaptık." Küçük Yusuf Köyü Muhtar vekili Latif Ulakçı da yaban hayvanların köye inmesi üzerine herkesin korktuğunu belirtti. Ulakçı, "Çocuklarımız okula gitmekte zorluk çekiyordu. Valimizin talimatıyla Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri burada yemleme çalışması yaptı herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan çalışmadan sonra Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri köyde bulunan savunmasız ve sahipsiz yavru köpekleri alarak, hayvan barınağına teslim etmek üzere Kars’a götürdü.