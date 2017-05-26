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(Görüntülü Haber) Kurtlar 30 koyunu telef edince yayladan erken döndüler

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde yaylaya çıkan 2 ailenin koyunlarına kurtlar saldırdı. Kurtların 30 koyununu telef ettiği aileler, yayladan dönme kararı aldı. Tavşanlı İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde...

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde yaylaya çıkan 2 ailenin koyunlarına kurtlar saldırdı. Kurtların 30 koyununu telef ettiği aileler, yayladan dönme kararı aldı.

Tavşanlı İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Sarı ile amcasının oğlu Ali Sarı, geçen Nisan ayında Karacakaş Köyü yakınlarındaki yaylaya gitti. Sarı ailelerinin koyunlarına yaylada kurtlar saldırdı. 30 koyunu telef olan aileler, can güvenliklerinin bulunmadığını düşünerek ilçe merkezine dönmek zorunda kaldı.

Ali Sarı, her yıl Nisan ayında yaylaya çıktıklarını ve Eylül ayına kadar yaylada kaldıklarını belirtti. Kurtlar nedeniyle yayladan erken dönmek zorunda kaldıklarını anlatan Sarı, "Benim ve amcamın oğlunun 850'ye yakın küçükbaş hayvanımız var. Biz geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. 30 koyunumuz yaylada kurtları saldırısına uğradı. Bu kurtların domuzlar için boyunlarına çip takılıp doğaya salındığı söyleniyor" dedi.

Hüseyin Sarı ise "30 kadar koyunumuzu kurtlar kaptı. Tüfekle havaya ateş ettik ama kurtlar korkup kaçmadı. Mecburen yayladan inmek zorunda kaldık. Bu kurtların vurulmasının yasak olduğu da söyleniyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Yetkilileri, yaban domuzları ile mücadele için doğaya kurtların salındığı iddialarının doğru olmadığını, Türkiye'nin hiçbir bölgesinde böyle bir uygulamanın olmadığını, doğanın dengesini bozacak herhangi bir çalışma yapılmadığını bildirdi.

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