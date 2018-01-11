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(Görüntülü Haber) (kurtarma operasyonu görüntüleriyle) Denize düşen kişiyi yardım çığlıkları kurtardı

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () Sarıyer sahilde dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Donma tehlikesi geçiren kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olay saat 04.00 sıralarında Emirgan sahilde meydana geldi. Edinilen...

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () Sarıyer sahilde dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Donma tehlikesi geçiren kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olay saat 04.00 sıralarında Emirgan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Denize düşen adamın bağırışlarını duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı. Sürekli bağıran ve büyük korku yaşayan kişiyi sahil güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Atılan simide tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

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