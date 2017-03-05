(Görüntülü Haber) Kurtarma kolunu icat edenler yeni robotlarıyla ABD yolunda

İbrahim YILDIZ / İstanbul Beykoz'da 70 metrelik sontaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma olayında icat ettikleri 'kurtarma koluyla' gündeme gelen Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı bu seferde 'INFINITE'isimli robotla dünya çapında ilgi gören bir yarışmaya katılmak için ABD'ye gitti. Geçtiğimiz sene Türkiye'de gerçekleştirilen ABD Teksas Aloma Bölgesel Robotik yarışmasında Rookie All-Star ödülünü alan Bahçeşehir Anadolu Lisesi Robotik Takımı yeni dünya çapında yeni bir başarı elde etmek için yeni bir proje üretti. 13 kişiden oluşan Androit Androids 6025 isimli takımın üyeleri 6 haftada ürettikleri 'İnfiniti(Sonsuzluk)'isimli bir tür robotla her yıl ABD'de düzenlenen robotik yarışmasına katılmak için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kaliforniya'ya gitti. 13 kişiden oluşan takım, Kaliforniya'daki yarışmada başarı elde etmeleri durumunda 27 Nisan'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. ROBOTA ARKADAŞLARININ SOY İSMİNİ VERDİLER Yarışmaya İnfinite (sonsuz) adını verdikleri robotla katılacaklarının altını çizen takım kaptanı Özkabaş “Kuyu köpeğin kurtarılmasından hemen sonra robotumuza geri döndük ve aldığımız moralle işimize dört elle sarıldık. Robotumuz uzun uğraşlar sonucunda tamamlandı fakat ona vereceğimiz isim konusunda karar vermek çok kolay oldu. 'INFINITE'. Çünkü bizle çok duygusal bir bağı vardı bu ismin. Robotumuza, takımımıza büyük emeği geçen ve rahatsızlığından dolayı gelemeyen arkadaşımız Selen Sonsuz'un soy adını vermiştik Selen en başından beri Amerika'ya gelemeyeceğini biliyordu. Fakat o robotiğe, bilime aşıktı. Bu kadar özverili oluşundan ve yanımızda daime onu hissetmek için Selen'in soyadını verdik. Arkadaşımız çok duygulandı. Selen'e verebileceğimiz en güzel hediye bizi Dünya şampiyonasına çıkartacak ödüller olacak" diye konuştu.