(Görüntülü Haber) Kursiyerlerin organik pastaları ve bebeklerine büyük ilgi

MERKEZ Palandöken Belediyesi tarafından açılan sergide, kadınlar tarafından yapılan pastalar ve bebekler, büyük ilgi gördü.



Palandöken Belediyesi'ne ait Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, gitar, keman ve saz çalan kız- erkek öğrenciler, Alvarlı Efe'nin 'Mevlaya emanet olsun Erzurum' türküsüne eşlik ettiler. Ardından yine gruplar halinde her yaştan çocuk ve büyükler, Erzurum folklöründen örnekler sundu. Erzurumlu 10 yaşındaki Metehan Yiğit ise Dadaşlar arasında dolaşarak tek başına 'Harmandalı' oynadı. Gösterinin sonunda göğsünden çıkardığı bayrağı Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a verirken protokolde bulunanlar ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit'i ayakta alkışladı.



Merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ve protokol üyeleri ile birlikte açılan sergiyi konuklarına gezdiren Başkan Orhan Bulutlar, 4 yılda açtıkları kursa 7 bin kadın ve erkeğin katıldığını bildirdi. Kursların 36 dalda açıldığını ve 8 ay süreli olduğuna işaret eden Bulutlar, pastacılık ve organik bebek kurslarına ilginin çok fazla olduğunu belirtti. Piyasada bulunan bebeklerin insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü için organik ürünlerden bebek yapımına önem verdiklerini anlatan Bulutlar, şunları söyledi:



"Piyasada satılan bebeklerin çocuklarımızın sağlığını etkilediği için organik bebek yapımı kursiyerlere öğretildi. Yapılan pastalar ve bebekler, kursiyerler tarafından görücüye çııkarıldı. İlgi fazla. Bir hafta süre ile açık olan sergiyi gören kadınlar şimdiden kurslara katılmak için kayıt yaptırıyor. Bugüne kadar evinde hiç pasta yapmayan kadınlar, kursta öğrendiklerini evlerinde yapınca ailelerini mutlu ettiler. Gördüğü ilgi nedeniyle bundan sonra yemek kursları da açmayı planladık. Daha lezzetli ve farklı yemek yapımı kurslarda öğretilecek. Kurslara katılanlar hem mesleğin inceliklerini öğrendi, hemde ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulundular."



Çocuk gelişim uzmanı ve bebek kursu öğretmeni Neslihan Karateke ise "Kursa katılan 20 kursiyerle 8 ay boyunca çalıştık. Çocuklara hangi oyunları öğretmeliyiz, nasıl oyuncaklar yapmalıyız üzerine çaba harcadık. Amigurumi tekniği ile oyuncak bebekler ürettik. Örneğin çocuklar oynarken ağzına alıpta yutmaması için vidalı göz kullandık. Ürünlerimiz sağlıklıdır. Makinada da yıkanabilir. Kursiyerlerimizden bir bölümü genç anne. Onlar çocuklarına bebekler, oyuncak hayvanlar yapmayı öğrenmek için kursa katıldı. Kursiyerlerin ürünleri 20 TL'den başlayarak satışa sunuldu" diye konuştu.