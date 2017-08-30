(Görüntülü Haber) KURBANLIKLAR MOTOSİKLETLE TAŞINIYOR

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)KİLİS'te, kurbanlıkların motosikletlerle taşınması ilginç görüntüler oluşturdu. Kilis'te kurbanlıkların satıldığı Hayvan Pazarı'na giden vatandaşlar, satın aldığı küçükbaş hayvanları motosikletler ile evlerine götürüyor. Türkiye?de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis?te, motosikletler yük ve hayvan taşımacılığında da kullanılıyor. İki kişilik motosiklete binen vatandaşlar, kurbanlık koyunları sürücü ile yolcu arasına koyarak taşıyor. Bazı vatandaşlar ise motosikletlerinin sepetine bölümünü 3 kurbanlık koyarak taşıyor. Kurbanlıkların motosikletler ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.