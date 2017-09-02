(Görüntülü Haber) Kurban pazarları ve kesim yerlerinde temizlik başladı

İZMİR'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kurban pazarlarında bir yanda satıcıların toplanma telaşı sürürken, diğer yanda ise günlerdir buralarda bekleyen hayvanlardan geriye kalan atıklar, belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı. Kentte bayramın birinci günü yaşanan kurban kesme telaşı, ikinci gün de devam etti. Bu telaş, ilk güne nazaran nispeten azaldı. Bayramın ikinci günü özellikle daha ucuz fiyata kurban almak isteyen vatandaşlar, pazara geldi. Elinde kalmış az sayıdaki kurbanlığını da satıp geri götürme masrafından kurtulmak isteyen yetiştiriciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Bu arada kurban pazarlarında, ellerindeki hayvanların tamamanı satan yetiştiriciler, çadırlarını söküp ayrıldı. Bazılarının toplanma telaşı ise devam etti. Bunların yanı sıra belediyle ekipleri, kepçelerle kurban pazarlarında hayvanlardan geriye kalan çöp, yem ve gübreleri, temizlemeye başladı. Belli bölgelerde yığılan çöplerin daha sonra kamyonlarla alınacağı öğrenildi.