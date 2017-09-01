(Görüntülü Haber) Kurban kesmek için açık alanları seçtiler

GAZİANTEP'te, kurbanlık kesimi, belediyelerin belirttiği yerlerin yanı sıra yapılan uyarılara rağmen açık alanlarda da gerçekleştirildi. Gaziantep'te kılınan bayram namazının ardından kurban kesim telaşı başladı. Kurban kesim ve satış alanlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında açık alanlarda da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen açık alanlarda çocukların gözü önünde kurban kesimi yaptı. Bazı çocuklar ise kurban kesimi sırasında büyüklerine yardım etti.