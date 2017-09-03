(Görüntülü Haber) Kurban kesim alanları kireçlendi
KAYSERİ’de kurban kesim alanları kireçlerle temizlenirken, kurban satıcıları bayramı üçüncü günü son bir umut kurban satabilmek için müşteri bekledi. Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesildiği semt pazarları, belediye ekipleri...
03 Eylül 2017 Pazar 10:58
KAYSERİ’de kurban kesim alanları kireçlerle temizlenirken, kurban satıcıları bayramı üçüncü günü son bir umut kurban satabilmek için müşteri bekledi. Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesildiği semt pazarları, belediye ekipleri tarafından kireçlenerek pazarın içine kimsenin girmemesi için şeritle kapatıldı. Beton zemin üzerine dökülen kireç kurban kesimi yapılan yerlerde bakteri oluşuma engel olacak. Bayramın 3'üncü günü, ikindiye kadar yapılabilen kurban kesimi nedeniyle bazı kurban satıcıları kurban satma umudu ile kurbanlık küçükbaş hayvanlarını pazara getirdi. 6 yaşındaki küçük Merthan, elde kalan kurbanlıkları elleri ile besledi.
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