(Görüntülü Haber) Kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar (2)

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 12. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Kazım Yılmaz İlkokulu'nun tiyatro salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ve sporcular ve vatandaşlar katıldı. Kumluk Plajı-Fener Adası arasındaki 3 bin metrelik uzun parkurda erkeklerde Dursun Saru 30 dakika 15 saniye 89 saliselik derecesi ile birinciliği kazandı. Turgut Esen 49 dakika 8 saniye 88 saliselik derecesi ile ikinci, Timuçin Gülaç 51 dakika 49 saniye 93 saliselik derecesi ile üçüncü oldu. Uzun parkur kadınlarda ise Bengisu Avcı 51 dakika 44 saniye 96 saliselik derecesi ile birinciliği elde ederken, Aşina Ateş Alp 53 dadika 47 saniye 93 saliselik dereceyle ikinciliği, İmren Uyar ise 54 dakika 37 saniye 88 saniselik dereceyle üçüncülüğü kazandı. Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkur erkeklerde Mücahit Onay 20 dakika 50 saniye 54 salise ile birinci, Aytunç Tulukçuoğlu 20 dakika 54 saniye 45 salise ile ikinci, Celal Altunbaş 23 dakika 16 saniye 17 salise ile üçüncü oldu. Kısa parkur kadınlarda ise Zeynep Duru Yılmaz 23 dakika 6 saniye 80 salise ile birinciliği kazanırken, Nehir Günce Daşçı 24 dakika 8 saniye 61 salise ile ikinciliği, İpek Koçoğlu 25 dakika 18 saniye 44 salise ile üçüncülüğü elde etti. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.