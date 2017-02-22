Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül'ün, bir akaryakıt istasyonunda, bir pet şişeyle yakıt alırken güvenlik kameralarınca görüntüledi. Servis Şoförlüğü yaptığı öğrenilen şüphelinin, aldığı bu akaryakıt ile kundaklama olayını gerçekleştirdiği değerlediriliyor.
(Görüntülü Haber) Kundakçının benzin istasyondaki görüntüsü ortaya çıktı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül'ün, bir akaryakıt istasyonunda, bir pet şişeyle yakıt alırken güvenlik kameralarınca görüntüledi. Servis...
22 Şubat 2017 Çarşamba 21:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.