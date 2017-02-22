(Görüntülü Haber) Kundakçının benzin istasyondaki görüntüsü ortaya çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül'ün, bir akaryakıt istasyonunda, bir pet şişeyle yakıt alırken güvenlik kameralarınca görüntüledi. Servis Şoförlüğü yaptığı öğrenilen şüphelinin, aldığı bu akaryakıt ile kundaklama olayını gerçekleştirdiği değerlediriliyor.