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(Görüntülü Haber) Kumluca'da muhtarlar yarıştı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen Kum Enduro Yarışları öncesi muhtarlar bisiklet yarışı yapıldı. Kumluca Motor Sporları Derneği ve Muhtarlar Derneği'nin Kumluca Belediyesi desteğiyle düzenlediği...

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen Kum Enduro Yarışları öncesi muhtarlar bisiklet yarışı yapıldı. Kumluca Motor Sporları Derneği ve Muhtarlar Derneği'nin Kumluca Belediyesi desteğiyle düzenlediği Türkiye'nin ilk Kum Enduro Yarışları başladı. Yarışlar öncesi mahalle muhtarları arasında bisiklet yarışı yapıldı. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, ilk kez düzenlenen yarışlara Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığını söyledi. Muhtarlar arasında yapılan bisiklet yarışmasında Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ramazan Nacakçı birinci, Göksu Mahalle Muhtarı İsmail Değer ikinci ve Merkez Mahalle Muhtarı Serkan Ersoy ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren muhtarlara Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer tarafından kupa ve Türk bayrağı verildi. Daha sonra Kum Enduro Yarışları kapsamında sporcuların parkuru tanımaları ve sıralama amacıyla 10'ar dakikalık turlar gerçekleştirildi.

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